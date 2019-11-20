Ташкент, , 15:55 — REGNUM Министерство финансов Узбекистана планирует внедрить НДС на страховую деятельность в республике с 2022 года. Об этом сообщает 20 ноября издание Kun. uz со ссылкой на заместителя министра финансов республики Дилшода Султанова.

По его словам, государственный бюджет Узбекистана получает недостаточно средств от деятельности страховых компаний. «Очень много страховых компаний, но, когда я смотрю, сколько они дали денег в бюджет, понимаю, что это совсем ничего», — заявил Султанов.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2019 года объем страховых премий, собранных профильными организациями, вырос на 50%. Доля страхования в общем объеме ВВП республики составляет 0,4%.

Читайте также: Минфин Узбекистана оценил последствия снижения ставки НДС