Свиноуйсьце , 20 ноября 2019, 15:38 — REGNUM В польский город Свиноуйсьце прибыло судно с американским сжиженным газом на борту, сообщило посольство США на Украине 20 ноября на своей странице в социальной сети Twitter.
Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа 2019 года США, Польша и Украина и подписали меморандум о сотрудничестве в газовой сфере. Согласно документу, США будут поставлять свой сжиженный газ в Польшу, а оттуда он будет поступать на Украину.
Читайте также: Киев обещает быстро выйти «на проектное решение» поставок газа из США