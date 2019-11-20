Свиноуйсьце , , 15:38 — REGNUM В польский город Свиноуйсьце прибыло судно с американским сжиженным газом на борту, сообщило посольство США на Украине 20 ноября на своей странице в социальной сети Twitter.

«Американскому сжиженному природному газу (СПГ) на Украине быть! Судно, перевозившее СПГ для Украины, вчера прибыло в терминал СПГ Свиноуйсьце (Польша) в Балтийском море — это ещё один шаг в оказании помощи Украине для достижения энергетической независимости», — заявили в посольстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа 2019 года США, Польша и Украина и подписали меморандум о сотрудничестве в газовой сфере. Согласно документу, США будут поставлять свой сжиженный газ в Польшу, а оттуда он будет поступать на Украину.

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