Москва, , 15:37 — REGNUM Россия будет и дальше продолжать работу в рамках ОПЕК+ для стабилизации рынка нефти. Данное заявление сделал президент России Владимир Путин 20 ноября во время выступления на XI инвестиционном форуме «Россия зовет!».

Российский лидер также заявил, что Россия не останется в стороне от мирового энергетического рынка и будет вести себя на нем ответственно.

«Россия всегда будет ответственным участником мирового энергетического рынка», — сказал Путин.

Напомним, в октябре аналитики немецкого Commerzbank заявили, что ОПЕК+ не удастся договориться о сокращении будущей зимой объемов добычи нефти для поддержки уровня цен из-за позиции России.