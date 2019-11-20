Москва, , 15:20 — REGNUM Происходящие в Европейском союзе события вызывают тревогу и беспокойство у России. Об этом сегодня, Об этом сегодня, 20 ноября, выступая на пленарном заседании форума «Россия зовет!», заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул заинтересованность Москвы в сохранении Евросоюза.

«Мы хотим иметь дело с предсказуемым, понятным партнером. Мы с тревогой наблюдаем за тем, что там происходит», — сказал Путин.

Российский лидер напомнил, что значительная часть российских золотовалютных резервов номинирована в евро.

«И Евросоюз для нас — крупнейший торгово-экономический партнер. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы все сохранялось и эффективно функционировало», — констатировал президент РФ.