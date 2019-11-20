Душанбе, , 15:18 — REGNUM За январь-октябрь 2019 года Таджикистан экспортировал электроэнергию в соседние страны на сумму свыше 89 млн долл.

По информации источника «Авеста» в профильных ведомствах страны, этот показатель в сравнении с аналогичным периодом 2018 года увеличился на 21% или более чем на 16 млн долл.

Однако в энергетическом секторе страны не предоставили конкретных данных об объёмах поставок электроэнергии за рубеж, назвав лишь страны, на территорию которых она экспортировалась — Узбекистан, Афганистан, Киргизия.

По данным министерства энергетики и водных ресурсов страны, за 2018 год Таджикистан продал за границу более 2,4 млрд кВт•ч электроэнергии на сумму около 77 млн долл. Для Афганистана цена за каждый киловатт энергии в 2018 году составляла 4,11 центов, для Узбекистана — 2 цента.

С начала 2019 года в Таджикистане произведено свыше 17 млрд кВт•ч электроэнергии, что в сравнении с аналогичным периодом 2018 года больше на 5,2%. При этом ГЭС страны выработали свыше 16 млн кВт•ч электроэнергии, а ТЭЦ — более 1 млрд кВт•ч электроэнергии.