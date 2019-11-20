Душанбе, , 15:16 — REGNUM За десять месяцев 2019 года в Таджикистане произведено промышленной продукции на общую сумму 21 млрд 738 млн 100 тыс. сомони или 2,2 млрд долларов, что в сравнении с аналогичным периодом 2018 года больше на 12% или на 2 млрд 746 млн 700 тыс. сомони.

Производство обрабатывающей промышленности выросло на 13,8%, добывающей — на 12,2%.

56,9% от общего объёма производимых промышленных товаров приходится на обрабатывающую промышленность, 24% — на энергетический сектор, 18,4% — доля добывающей промышленности.

Отметим, что за январь-октябрь 2019 года объём производства электроэнергии составил более 17 млрд кВт•ч, что превышает показатель за аналогичный период 2018 года на 5,2%.

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