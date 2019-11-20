Москва, , 15:20 — REGNUM Экономика Китая превзошла по эффективности экономику США. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 20 ноября на XI инвестиционном форуме «Россия зовет!»

Он выразил уверенность, что никто в США не заинтересован в обострении отношений с Пекином. Вводимые Вашингтоном ограничения он связал с развитием экономики КНР, которая стала более эффективной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин признался, что испытал «определённую тревогу» после введения против РФ первых санкций США и ЕС. Однако в итоге Соединённые Штаты «сами себя наказали», отметил он.

Читайте также: Путин признался в беспокойстве перед первыми санкциями США