Гуанчжоу, Китай, 20 ноября 2019, 14:57 — REGNUM Мэрия Бишкека готовит проект соглашения об установлении побратимских отношений с китайским Гуанчжоу, сообщили 20 ноября в пресс-службе администрации столицы Киргизии.
Отмечается, что делегация мэрии Бишкека во главе с заместителем мэра Уланбеком Азыгалиевым приняла участие в гала-встрече «40-летие побратимских связей города Гуанчжоу».
В рамках встречи стороны обсудили привлечение инвестиций из Китая в развитие инфраструктуры Бишкека. Визит состоялся по приглашению мэра Гуанчжоу Вэнь Гуохуэй.
Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года мэрия Гуанчжоу увеличила количество городов-побратимов до 81. С 1997 года побратимом китайского города стал Хабаровск, а с 2002 года — Екатеринбург.
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