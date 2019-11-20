Душанбе, , 14:49 — REGNUM Налоговый комитет при правительстве Таджикистана разработал и отправил в соответствующие ведомства и министерства страны письмо, в котором предлагает новые источники для пополнения госбюджета страны в виде налоговых выплат.

Так, в письме говорится об установлении экспортной ренты — налога с продавцов драгоценных металлов, минералов, концентратов металлов, горно-химического сырья.

Помимо этого, по мнению составителей письма, необходимо установить стандартную ставку НДС в размере 18% при экспорте товаров в том случае, если финансовые средства, вырученные от продажи продукции за рубеж, не поступят в Таджикистан. Однако экспортёр, согласно налоговому кодексу, может быть освобожден от данной пошлины, если сможет в течение 90 дней представить документы, подтверждающие поступление денег на территорию страны — «платёжки» — и копию банковской квитанции о поступлении перевода.

Также налоговый комитет предлагает аннулировать индивидуальные льготные налоговые ставки, потому что это ведёт к нездоровой конкуренции в бизнесе и сокращению денежных поступлений в бюджет страны.

Далее в письме говорится об увеличении ставки налога на землю. В качестве аргументов авторы письма привели в пример столицу Узбекистана город Ташкент — там ставка земельного налога в 265 раз выше, чем в Душанбе.

Предлагается поэтапное увеличение ставки госпошлины для предпринимателей на получение разрешения заниматься тем или иным бизнесом на территории Таджикистана. Необходимо повысить государственную пошлину на получение разрешения для работы в области электросвязи.

Размер штрафа за незаконное ведение предпринимательской деятельности также должен вырасти с 30−40 показателей для расчетов до 200−250 показателей. А при повторном нарушении — и до 400−450 показателей для расчетов. Ведь сейчас 20−30% физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, не имеют соответствующей регистрации в налоговых органах страны.

Однако при всех рекомендуемых повышениях налоговых ставок, в своем письме комитет предлагает снизить ставку социального налога с 25% до 20%. Это может способствовать тому, что предпринимателям будет невыгодно занижать размер реальной заработной платы сотрудников, что в свою очередь должно привести к увеличению объёма налоговых поступлений в госбюджет страны.

В Узбекистане ставка социального налога составляет 25% только для предприятий с госдолей, а для остальных субъектов — 12%, в Киргизии эта цифра составляет 13% и 15% соответственно, в Казахстане — 9,5%.

Напомним, что за десять месяцев 2019 года дефицит госбюджета Таджикистана составил 420 млн сомони (43,3 млн долл.).