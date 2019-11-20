Душанбе, , 14:45 — REGNUM Доходная часть государственного бюджета Таджикистана за три квартала 2019 года составила 18 млрд 697 млн 100 тыс. сомони или более 1,9 млрд долл. По предварительным данным минфина Таджикистана это на 4,4% или 420 млн сомони (43,3 млн долл.) меньше, чем было запланировано правительством страны.

При этом недобор в госбюджете страны продолжается третий месяц подряд. Так, за январь-август 2019 года государственная казна Таджикистана была пополнена на 3,2% меньше запланированного, а за январь-июль 2019 года — на 5,5%.

Напомним, что подобная ситуация с госбюджетом наблюдалась в 2015 году. Тогда поддержку бюджета осуществляли Азиатский банк развития (АБР) и Европейский союз, выделив на эти цели 66 млн долл.

В 2016 году бюджет Таджикистана недополучил свыше 781 млн сомони. По данным министерства финансов страны, в результате сокращения внешнеторгового оборота бюджет не получил запланированных таможенных выплат.

Расходная часть бюджета 2019 года также оказалась не выполненной на 15,8%. За три квартала 2019 года расходы госбюджета составили свыше 17 млрд 100 млн сомони или более 1,7 млрд долл.

Общий объём государственного бюджета Таджикистана на 2019 год, включая все источники финансирования, составляет свыше 23,7 млрд сомони или более 2 млрд 448 млн 300 тыс. долл.