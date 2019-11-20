Душанбе, , 14:43 — REGNUM Таджикистанские столичные ТЭЦ с 1 ноября 2019 года — начала отопительного сезона — выработали более 186 млн кВт•ч электроэнергии и свыше 53 тыс. гигакалорий тепла.

По данным энергетического сектора Таджикистана, сейчас тепловая энергия вырабатывается возобновившими с началом отопительного сезона свою работу Душанбинской ТЭЦ-1 и ТЭЦ «Душанбе-2». Последняя в свою очередь за первые десять дней работы выработала более 186 млн кВт•ч электроэнергии и более 22 тыс. гигакалорий тепла.

Энергетики отметили, что ТЭЦ в настоящее время снабжают теплом свыше 2,2 тыс. столичных объектов, включая социальные, что в сравнении с отопительным сезоном 2018 года (третья декада октября 2018 года — 16 марта 2019 года) больше на 400 объектов.

Так, ТЭЦ «Душанбе-2» за осенне-зимний период предыдущего отопительного сезона произвела 12−15% от общего вырабатываемого ежесуточного объёма электроэнергии в стране. При этом ТЭЦ-2 в сутки может вырабатывать от 7,5 млн кВт•ч до 9 млн кВт•ч.