Ашхабад, , 14:29 — REGNUM В 2020 году власти Туркмении планируют направить более 75% бюджетных средств на развитие социальной сферы. Об этом стало известно в ходе правительственного заседания, посвященного проекту государственного бюджета на предстоящий год, передает пресс-служба главы государства.

Также отмечается, что в 2020 году в стране должно будет произойти повышение зарплат, пенсий, государственных пособий и студенческих стипендий на 10%.

Также в правительстве подчеркивают, что это станет возможно благодаря «устойчивому росту национальной экономики Туркмении».

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