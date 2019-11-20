Варшава, , 14:08 — REGNUM Руководство «Польской нефтегазовой компании» (PGNiG) заверило население в том, что они могут не беспокоиться насчёт запасов газа на предстоящую зиму. Президент компании Пётр Возняк заявил, что Польша, как и все остальные европейские страны, заготовили достаточно большие запасы газа на тот случай, если российско-украинские переговоры о транзите газа в Европу окажутся безрезультатными.

«Весь ЕС подготовил к этой зиме исключительно большие запасы природного газа на случай, если российско-украинский конфликт не разрешится. В дело вмешалась Европейская комиссия, которая пытается посредничать в этом споре. Тем не менее, всегда лучше быть готовым заранее, чем подвергнуть себя риску перебоя в поставках», — приводит слова Возняка «Польское радио».

Напомним, российско-украинские переговоры с участием Еврокомиссии относительно транзита газа в Евросоюз после 1 января 2020 года закончились безрезультатно. Следующий раунд переговоров начинается 20 ноября. Есть большая вероятность того, что соглашение не будет достигнуто, и с нового года поставки газа в Европу через территорию Украины прекратятся.

Как сообщалось ранее, «Польская нефтегазовая компания» уведомила Газпром о том, что Ямальский контракт от 1996 года о поставках газа в Польшу, срок которого истекает в 2022 году, продлеваться не будет.