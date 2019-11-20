Сеул, , 13:28 — REGNUM Число южнокорейских туристов, посетивших Японию в октябре 2019 года, сократилось почти на 70%. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Национальной туристической организации Японии (JNTO).

Согласно опубликованным данным, в октябре текущего года Японию посетили 197 300 граждан Южной Кореи, что на 65,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В июле туристический поток из Южной Кореи в Японию сократился на 7,6%, в августе — на 48%, в сентябре — на 58,1%.

Известно, что наибольший отток туристов, посещающих Японию, был зафиксирован в 2011 году после Великого Восточно-японского землетрясения.

В период с января по октябрь 2019 года Японию посетили 5 131 600 граждан Южной Кореи, что на 18,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общее число иностранцев, посетивших Японию в октябре, также сократилось на 5,5%, до 2 497 000 человек.