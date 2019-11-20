Исламабад, , 13:18 — REGNUM 19 ноября премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что чуть более чем за год его правительству удалось значительно улучшить положение в экономике страны, проводя эффективные реформы.

По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, премьер Пакистана отметил, что экономические реформы, проводимые его командой, уже принесли плоды. Имран Хан обратил внимание читателей своего аккаунта в социальной сети «Твиттер» на то, что в октябре дефицит текущего платежного баланса страны впервые за последние несколько лет сократился.

Кроме того, Имран Хан отметил успехи отечественного экспорта, рассказав о его увеличении. Он также высоко оценил усилия предпринимателей, стремящихся выводить свою продукцию на иностранные рынки.