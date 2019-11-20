Ташкент, , 13:11 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заложил первый камень в строительство нового этапа Технологического парка программных продуктов и информационных технологий, сообщает 20 ноября издание «Даркачи».

Годовой объем произведенной продукции на территории технопарка планируется довести до $10 млн в 2020 году и до $100 млн в 2025 году. Общая стоимость проекта составляет $150 млн.

Мирзиёев отметил, что программные продукты помогают Узбекистану в искоренении коррупции, бюрократизма и в создании удобств для людей.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября в университете Инха в Ташкенте планируется запустить масштабный образовательный проект «Один миллион программистов для Узбекистана».

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