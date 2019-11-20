Джакарта, , 13:06 — REGNUM Несколько предпринимателей КНР подписали с индонезийскими партнерами соглашения об импорте на сумму 2,5 млрд долларов США, сообщает Antara.

«Контракты были заключены на индонезийско-китайском бизнес-форуме и саммите по импорту угля в Китае», — заявил посол Индонезии в Китае Джаухари Оратмангун.

Известно, что продукты питания являются яркими доказательствами того, что индонезийские продукты очень популярны и хорошо продаются на китайском рынке.

Напомним, на 34-й индонезийской торговой ярмарке 16−20 октября 2019 года, Индонезии удалось привлечь 312 предпринимателей из Китая. В результате этого мероприятия было заключено 16 торговых и инвестиционных соглашений между индонезийскими и китайскими компаниями на сумму 2,68 млрд долларов США.