Нур-Султан, , 12:55 — REGNUM Нефтяное месторождение было обнаружено во впадине Большого Каратау на территории Туркестанской области Казахстана. Об этом заявила пресс-секретарь министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Самал Ибраева.

По её словам, в горной местности была организована экспедиция, которая изучала наличие залежей боксита, свинца и цинка. Для поиска полезных ископаемых было пробурено 39 скважин, в 11 из которых была обнаружена нефть. Глубина бурения скважин не превышала 300 метров.

В министерстве отметили, что нефть в горной местности Казахстана была обнаружена впервые. Это повышает вероятность обнаружения новых месторождений в Сыр-Дарьинской и Шу-Сарысуйской впадинах.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2019 года в Казахстане планируют добыть 90,5 млн тонн нефти, что на 100 тыс. тонн больше, чем годом ранее. По итогам первых десяти месяцев в республике было добыто 74,8 млн тонн нефти.