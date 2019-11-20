Рига, , 12:53 — REGNUM Согласно разработанному министерством среды и регионального развития Латвии плану, в течение ближайших 7 лет в развитие регионов страны инвестируют более 2 млрд евро. Об этом пишет портал LSM.

По данным журналистов, задача плана, подготовленного министерством, уменьшить социально-экономическое неравенство. Различия в уровне доходов и экономическом развитии в Латвии одно из самых высоких в Европе. Даже уровень безработицы в Риге — 3,7% и Латгалии — 13,4% отличается почти в 3 раза.

Предполагается, что сумма 2 млрд евро сложится из денег правительства, самих Самоуправлений, ЕС и частных инвесторов. Программа призвана стимулировать перенос экспортных производств в регионы и создание для этого необходимой инфраструктуры.

Журналисты отмечают, что представители «Латвийского союза Самоуправлений» и «Ассоциации больших городов» скептически настроены к разработанному министерством плану и обещанным деньгам, полагая, что они останутся на бумаге.

«План министерства не согласовывается с разрабатываемым Национальным планом развития», — указала советник по вопросам регионального развития Союза самоуправлений Ивита Пейпиня.