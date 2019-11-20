Сеул, , 12:38 — REGNUM В Южной Корее завершили ремонт самолета Boeing 737 NG авиакомпании Jin Air, у которого ранее были обнаружены трещины в корпусе. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, ремонт самолета занял около двух недель.

«После ремонта, качество которого было оценено специалистами министерства земли, инфраструктуры и транспорта, мы провели все возможные проверки, чтобы удостовериться в безопасности. На данный момент руководство компании решает на какой маршрут поставить самолет», — сообщили в Jin Air.

Как отмечают в министерстве земли, инфраструктуры и транспорта, число самолетов, в которых также были выявлены трещины, сократилось до 12 единиц.

Всего в стране используется около 150 самолетов Boeing 737 NG. В настоящее время на наличие дефектов в корпусе проверено 100 самолетов, проверка оставшихся 50 машин будет завершена к 25 ноября текущего года.

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