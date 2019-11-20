Киев, , 12:25 — REGNUM Несмотря на устойчивое улучшение макроэкономической ситуации на Украине, продолжение сотрудничества с МВФ является одним из первоочередных задач украинской власти, считают в Нацбанке страны.

Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий вечером 19 ноября в ходе встречи с временным поверенным посольства США в КиевеУильямом Тейлором.

«Программа с МВФ — это не только деньги. Главное, что это — якорь для реформ в Украине, которые нам крайне необходимы для устойчивого экономического роста», — заявил Смолий.

Он отметил, что Нацбанк, правительство и офис президента Зеленского прикладывают максимальные усилия, чтобы реформы продолжались и новая программа сотрудничества с МВФ «стала реальностью».

ИА REGNUM напоминает, что 14 ноября миссия МВФ в очередной раз прибыла в Киев для переговоров о новой программе. Предполагалось, что миссия будет работать в течение недели.

«Надеюсь, добьемся быстрого результата. Хотя прогресс обнадеживающий, остаются некоторые нерешенные вопросы», — сказал директор управления МВФ по вопросам Европы Пол Томсен в комментарии"Голосу Америки».

В ходе визита представители МВФ уже заявили, что рассчитывают на ускорение реформ на Украине при нынешней власти.