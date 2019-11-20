Пекин, , 11:47 — REGNUM Объем прямых иностранных инвестиций (FDI) в экономику Китая вырос на 6,6% за первые десять месяцев года до 752,41 млрд юаней в годовом исчислении, сообщили в Министерстве коммерции Китая, передает агентство Синьхуа.

В долларовом эквиваленте, приток FDI в китайскую экономику составил $110,78 млрд за указанный период, что на 2,9% больше, чем за аналогичный период годом ранее. В октябре этот показатель достиг 69,2 млрд юаней, что на 7,4% больше, чем за октябрь 2018 года.

В период с января по октябрь в общей сложности 33,407 новых предприятий с участием иностранного капитала было создано. Иностранные инвестиции в высокотехнологической отрасли взлетели на 39,5% в годовом исчислении до 222,4 млрд юаней, что составляет порядка 30% от общих FDI.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре центральный орган планирования Китая одобрил восемь проектов инвестиций в основной капитал страны общей стоимостью $6,3 млрд.

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