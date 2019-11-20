Копенгаген, , 12:21 — REGNUM Датский эксперт по Китаю Кристина Боутруп считает, что датские компании никак не комментируют происходящие в Гонконге события из-за того, что опасаются последствий и потери своих позиций на рынке китайского города.

«Вне всяких сомнений, они боятся перейти дорогу китайскому правительству. История показывает, что бизнесу это обходится очень дорого», — заявила эксперт. По словам Боутруп, датским компаниям, заинтересованным в рынке Гонконга, следует быть осторожными в своих высказываниях относительно происходящих в настоящее время в городе демонстраций: не так понятая реплика может создать проблемы. Об этом сообщает датское информационное агентство TV2.

Так, по словам главы компании Pandora в Азиатско-тихоокеанском регионе Кеннета Мадсена, продажи в Гонконге упали на 50%. «Сейчас мы сталкиваемся с конфликтом, которому не видно конца. Это означает, что мы должны уметь быстро адаптироваться под новые условия», — заявил Мадсен. По словам предпринимателя, бизнес также страдает из-за того, что в подобных ситуациях крайне сложно планировать свои дальнейшие действия.