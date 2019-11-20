Киев, , 11:03 — REGNUM Очень грустно заканчивается история о евроинтеграции для Киева, заявил 20 ноября политолог Семен Уралов, комментируя переговорный процесс по транзиту российского газа и возможному возобновлению Украиной прямых закупок газа в РФ,

По словам эксперта, весь смысл «евроинтеграции» заключается в том, что в Брюсселе будут регулировать все отношения между Москвой и Киевом, в частности, и в энергетике — какие соглашения заключать, сколько газа закупать и по каким ценам и схемам, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Ладно, отношения на западной границе — там суверенитет ЕС понятен. Но почему Киев должен руководствоваться инструкциями на Востоке, не будучи членом ЕС — с рациональной точки зрения объяснений нет», — отмечает Уралов.

Он напоминает, что структуры олигарха Игоря Коломойского без оглядки на Брюссель недавно начали экспорт электроэнергии из России.

«Что мешает аналогично поступить с газом? Неужели на мутном реверсе зарабатывать выгоднее, чем на прямых контрактах?», — задается вопросом политолог.

ИА REGNUM напоминает, что накануне министр иностранных дел Германии Хайко Маас, находящийся с визитом в Киеве, заявил, что президент России Владимир Путин якобы дал канцлеру ФРГ Ангеле Меркель ряд обещаний о сохранении транзита газа через Украину. По словам представителя Берлина, сейчас идет поиск путей для реализации этих обещаний, чтобы обеспечить организацию газового транзита через Украину, хотя на этом пути «есть много проблем, которые надо решать».

До этого в СМИ появилась информация, что Еврокомиссия рекомендовала Украине закупать газ напрямую у России в объеме около 15 млрд кубометров в год, однако в «Нафтогазе» сразу выступили с официальным опровержением.