Бишкек, , 10:54 — REGNUM Члены Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) отказались продлить срок действия в Киргизии сниженных ставок таможенных пошлин для автотранспортных средств, ввозимых физическими лицами для личного пользования. Об этом 20 ноября сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства республики.

Отмечается, что в Москве состоялось заседание Совета ЕЭК, в котором приняли участие заместители премьер-министров государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Заместитель главы правительства Киргизии Жениш Разаков внес в повестку собрания вопрос о создании института развития ЕАЭС, а также вопрос о проведении тройного контроля в таможенных пунктах пропуска ЕАЭС. Данные вопросы будут рассмотрены 19 декабря 2019 год.

Как сообщало ИА REGNUM, срок действия льготных ставок таможенных пошлин на транспортные средства, ввозимые физическими лицами в Киргизии, прекращается 31 декабря 2019 года. После отмены льготных ставок стоимость таможенного оформления увеличится в десять раз.

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