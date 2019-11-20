Хараре, , 10:56 — REGNUM Центральный банк Зимбабве выпустил постановление о снижении основных кредитных ставок до 35% с 70%. Об этом передает информационное агентство Reuters.

В соответствии с заявлением Центробанка, эти меры были приняты после заседания Комитета по денежно-кредитной политике в интересах создания эффективной деловой среды. В комитете также сообщили о положительном прогнозе по снижению уровня инфляции, несмотря на недавний скачок цен.

Напомним, что в октябре уровень инфляции достиг максимума за последние четыре месяца и составил 38,75%, пос равнению с 17,7% предыдущем месяце. По словам экспертов, это было вызвано резким ростом цен на продукты питания и алкогольные напитки.