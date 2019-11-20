Сеул, , 10:54 — REGNUM В 2018 году Южная Корея заняла лидирующую позицию в мире по выпуску полупроводников, смартфонов и объёмов заказов судов. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Корейскую ассоциацию международной торговли (KITA).

Согласно опубликованным данным, Южная Корея также заняла четвертое место в мире по производству этилена и пятое — по производству стали.

Кроме того, по объёму экспорта страна заняла шестое место в мире, по объему товарооборота — девятое, по уровню ВВП — десятое место.

По рейтингу имиджа стран, составленным Международным институтом управленческого развития (IMD), Южная Корея опустилась на восемь позиций вниз и заняла 12-е место, по рейтингу конкурентоспособности — 28-е место.

По прозрачности экономики страна Утренней свежести опустилась до 42-го места, а по скорости интернета — до 28-го места в мире.