Москва, , 10:26 — REGNUM Новосибирская область получит наибольший грант за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти в 2019 году из всех регионов Сибирского федерального округа. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 ноября, это следует из документов к заседанию Трехсторонней комиссии.

Так, согласно материалам, лидером по размеру гранта станет Новосибирская область — в ее бюджет поступит 1,48 млрд рублей. Чуть меньший объем средств получит Омская область — eй выделяется 1,26 млрд рублей. Еще 881,5 млн рублей уйдут в бюджет Томской области.

Наименьший размер гранта поступит в бюджет Республики Алтай — бюджет региона получит 20 млн рублей. Чуть больше — 40 млн рублей — получит Алтайский край. Такой же размер гранта (40 млн рублей) предлагается направить в бюджет Кемеровской области.

При этом четыре регионы СФО вовсе не получат гранты в 2019 году. Это Иркутская область, Красноярский край, а также республики Тува и Хакасия.

Соответствующее распределение средств предстоит утвердить подзаконным актом правительства РФ.

Распределены гранты из федерального бюджета для стимулирования регионов к выполнению ключевых показателей эффективности по нацпроектам. Впервые такое распределение произошло в 2018 году — тогда правительство выделило на эти цели 20 млрд рублей, в этом, 2019 году, принято решение увеличить сумму грантов до 50 млрд рублей и распределить их между 71 регионом.