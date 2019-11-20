Абуджа, , 10:23 — REGNUM Рост цен на продовольствие после закрытия границ Нигерии с соседними странами в рамках мер по борьбе с контрабандой привел к росту годовой инфляции в стране. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на сообщение Национального статистического бюро.

По информации журналистов агентства, в октябре 2019 года значение годовой инфляции в стране составило 11,61%, по сравнению с 11,24% в сентябре. Отдельный индекс, рассчитываемый из динамики цен на продовольствие, также показал рост инфляции: в октябре инфляция достигла уровня 14,09%, по сравнению с 13,51% месяцем ранее.

«Рост инфляции по продовольственному индексу был вызван ростом цен на мясо, масла и жиры, хлеб и крупы, картофель, ветчину и другие клубни, рыбу и овощи», — говорится в докладе статистического бюро.

Напомним, что потребительская инфляция достигла почти четырехлетнего минимума в августе 2019 года. Однако позднее власти Нигерии для борьбы с контрабандой риса и других товаров закрыли часть границ. Глава таможни подтвердил в прошлом месяце, что вся торговля через сухопутные границы была приостановлена на неопределенный срок.

На прошлой неделе западноафриканская страна, наряду с соседними Бенином и Нигером, согласилась создать совместные пограничные патрульные силы для борьбы с контрабандой после встречи между министрами иностранных дел стран.

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