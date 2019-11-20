Сеул, , 10:13 — REGNUM В сентябре 2019 года Россия поставила в Северную Корею 2136 тонн нефтепродуктов. Об этом сообщает радио «Свободная Азия» со ссылкой на представителей Совета Безопасности ООН.

Согласно опубликованным данным, в период с января по сентябрь 2019 года Россия поставила в КНДР около 203 045 баррелей или 25 702 тонны нефтепродуктов.

Известно, что в период с января по август текущего года Китай также поставил в Северную Корею 12 500 тонн нефтепродуктов. Совокупный объем нефтепродуктов, поставленный в КНДР двумя странами, составил 301 795 баррелей или 38 202 тонны.

Согласно резолюции СБ ООН, которая допускает экспорт нефтепродуктов в КНДР объемом до 500 тыс. баррелей, Северная Корея «израсходовала» около 60% квоты.