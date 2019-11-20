Стокгольм, , 12:10 — REGNUM Цены на жилье в Швеции упали на 0,1% в октябре, согласно так называемому индексу Hox. Однако в двух крупнейших городах страны Стокгольме и Гетеборге цены на жилье выросли, а в Мальмё упали. Об этом 19 ноября заявила шведская газета Dagens Nyheter.

Цены на кондоминиумы в октябре остались стабильными, в то время как индекс цен на покупку отдельных домов упал на 0,2%. В Стокгольме цены на жилье выросли на 0,4%, а в Гетеборге они выросли на 0,3%. В Мальмё произошел спад цен на 0,3%.

По данным Valuegard, количество сделок по купле-продаже недвижимости в Швеции в октябре 2019 было примерно на 10% выше, чем в октябре 2017 и 2018 годах.

Если рынок жилья, согласно индексу Hox, можно охарактеризовать как стабильный и без изменений, то у спекулянтов в данном секторе рынка, наблюдаются более позитивные настроения, чем при других сценариях. Об этом также свидетельствует Индекс жилья агентства недвижимости Эрика Олссона (EOBi).