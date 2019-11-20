Сеул, , 09:51 — REGNUM В Южной Корее индекс цен производителей сократился на 0,2%. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, в октябре 2019 года индекс цен производителей составил 103,61 пункт, что на 0,2% меньше по сравнению с сентябрем текущего года и на 0,6% по сравнению с прошлым годом.

Известно, что данным показатель падает на протяжении четырех месяцев подряд.

Как сообщают специалисты, основной причиной сокращения является резкое падение цен на свинину из-за вируса африканской чумы свиней. В октябре цены на свинину упали на 32,5%, на сельскохозяйственную и рыбную продукцию — на 4,7%.

Стоимость промышленных товаров также сократилась на 0,1%, стоимость полупроводниковой памяти DRAM сократилась на 7,2% по сравнению с сентябрем текущего года и на 49,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.