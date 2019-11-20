Париж, , 10:41 — REGNUM 19 ноября министерство экономики и финансов Франции заявило, что предоставление частот сотовым оператором для развертывания сетей 5G начнется весной 2020 года. Как сообщает газета le Figaro с ссылкой на источник в министерстве, правительство первоначально надеялось запустить процедуру развертывания ещё в октябре, но пришлось отложить до весны 2020 года.

Планируется смешанное развертывание сетей: оператор сотовой связи должен развернуть точки раздачи 5G в двух городах Франции до конца 2020 года. К концу 2025 года планируется, что сети 5G будут доступны в подавляющем большинстве регионов Франции. Желание принять участие в инициативе правительства изъявили четыре оператора сотовой связи: Orange, Bouygues Telecom, SFR и Free.

Технологии 5G должны обеспечивать более высокую пропускную способность по сравнению с технологиями 4G, что позволит обеспечить бо́льшую доступность широкополосной мобильной связи. Ранее о внедрении технологий 5G заявили в США, Южной Корее, Швейцарии и Китае.