Пекин, , 09:27 — REGNUM Ключевые производители аккумуляторных батарей Китая сообщили о стремительном взлете выручки за первые девять месяцев 2019 года, передает 16 ноября агентство Синьхуа.

Выручки ключевых компаний в этой сфере взлетели на 49,4% в годовом исчислении до 24,52 млрд юаней (около $3,5 млрд) за девятимесячный период с начала года, сообщили в Министерстве промышленности и информационных технологий Китая. Бизнес-доход прибавил 13,2: в годовом исчислении до 567,94 млрд юаней.

Штапельные летий-ионные батареи показали производство в количестве 10,83 млрд единиц за указанный период, что на 7,7% больше, чем годом ранее, в то время как первичных батарей аккумуляторов было произведено 29,53 млрд единиц, что на 2,6% больше в годовом исчислении. Крупные аккумуляторные компании в Китае — это те, чей годовой оборот достигает по меньшей мере 20 млн юаней.