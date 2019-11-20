Пекин, , 09:19 — REGNUM Китайская индустрия программного обеспечения показала стремительный рост оборотов за первые три квартала 2019 года, сообщает агентство Синьхуа.

Бизнес-доход увеличился на 15,2% в годовом исчислении до 5,2 трлн юаней ($742 млрд), что на 0,2 процентных пункта быстрее, чем за аналогичный период 2018 года, сообщили в Министерстве промышленности и информационных технологий КНР. Прибыль индустрии выросла на 10,8% до 651,8 млрд юаней за период с января по сентябрь.

Продажи программного обеспечения выросла на 14,4% до 1,46 трлн юаней за первые три квартала, в то время как выручка сферы услуг информационных технологий поднялась на 17,2% до 3 трлн юаней.