Сеул, , 09:26 — REGNUM В третьем квартале 2019 года компании Китая потеснили бизнес из Южной Кореи на мировом рынке телевизоров. Об этом сообщает KBS со ссылкой на исследовательскую компанию IHS Markit.

Согласно опубликованным данным, в третьем квартале текущего года доля компаний Китая на мировом рынке телевизоров составила 33,5%, что позволило им занять первое место.

Компании Южной Кореи расположились на втором месте с показателем в 31,4%.

Среди компаний, первенство на рынке принадлежит южнокорейской компании Samsung Electronics с долей рынка 30,3%, второе место — LG Electronics с долей рынка в 15,9%.

В третьем квартале текущего года в мире было продано 54 801 000 телевизоров, что на 0,3% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А общи объем продаж составил $25,19 млрд, что на 7% меньше, чем в третьем квартале 2018 года.