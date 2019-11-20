Ташкент, , 09:07 — REGNUM Время прохождения пропускного пункта легковым транспортным средством в Узбекистане не должно превышать 15 минут, грузовым — 30 минут. Об этом 20 ноября сообщает издание «Подробно.uz» со ссылкой на положение о порядке пограничного, таможенного, санитарно-карантинного, фитосанитарного контроля и ветеринарного надзора.

Время прохождения санитарно-карантинного контроля не должно превышать 3 минуты, пограничного контроля — 4 минуты, таможенного контроля — 15 минут, фитосанитарного контроля — 4 минуты, ветеринарного надзора — 4 минуты.

Напомним, в ноябре в Узбекистане внедрен новый механизм межведомственного сотрудничества при ограничении выезда из республики физических лиц, имеющих задолженность.

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