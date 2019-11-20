Амстердам, , 08:56 — REGNUM В Голландскую Службу иммиграции и натурализации (IND) пригласят 300 новых сотрудников. Их задача — ликвидировать задержки в рассматривании запросов о предоставлении убежища. Об этом 18 ноября заявила замминистра по вопросам беженцев Аннеке Брукерс-Кнол. По её словам, дальнейший рост задержек в этом вопросе нежелателен.

Беженцы в Голландии должны зарегистрироваться в Приёмном центре в местечке Тер Апель, после чего IND решает, могут ли они остаться в Голландии. Поскольку рассмотрение запросов на получение статуса беженца занимает много времени, Приёмный центр не справляется с потоком беженцев.

Впрочем, новые сотрудники не сразу помогут решить проблемы в Тер Апеле. Брукерс-Кнол напомнила, что они сначала должны пройти соответствующую подготовку. Ожидается, что в 2021 г. бóльшая часть запросов будет рассматриваться в положенный для этого законом срок. Ранее, в 2017 г., в IND было проведено сокращение кадров в целях экономики, поскольку тогда наблюдалось снижение количества беженцев.

Однако в настоящий момент задержки в рассмотрении запросов, наоборот, обходятся голландским властям в немалую сумму. Беженцы, которым слишком долго приходится дожидаться решения своей участи, могут через суд потребовать компенсацию. В этом году на компенсации потрачено в общей сложности 5,5 миллионов евро. Ожидается, что в следующем году эта сумма возрастёт до 17 миллионов евро.