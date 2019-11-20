Сеул, , 09:54 — REGNUM Экспорт товаров из Японии в Южную Корею продолжает падать уже на протяжении четырёх месяцев. В октябре снижение составило сразу 23%, сообщает южнокорейский информационный портал KBS со ссылкой на министерство промышленности и торговли.

В октябре объём поставок из Японии составил 3,5 млрд долларов, что почти на четверть ниже прошлогоднего значения. Снизился также и экспорт из Южной Кореи в Японию — на 12% и составил 2,6 млрд долларов. В результате на 41,5% сократился внешнеторговый дефицит Южной Кореи, что является рекордно низким уровнем за 16 лет.

Причиной падения японского экспорта стало введение Токио санкций на поставку ряда товаров в Южную Корею и последовавший за этим бойкот японских товаров. Сильнее всего пострадали японские автопроизводители, чьи продажи в Южной Корее сократились вдвое; впрочем, из-за японских санкций упала прибыль и десяти крупнейших южнокорейских промышленных конгломератов.