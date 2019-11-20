Пекин, , 08:45 — REGNUM Выручка китайского гиганта электронной коммерции JD.com взлетела на 28,7% в годовом исчислении за третий квартал 2019 года, говорится в финансовом отчете компании, передаю агентство Синьхуа.

Чистая выручка компании с июля по сентябрь достигла 134,8 млрд юаней (около $19,2 млрд). Чистая прибыль Non-GAAP компании от продолжающейся деятельности, относящаяся к обычным акционерам за третий квартал достигла 3,1 млрд юаней, что на 160,6% выше, чем годом ранее.

Отметим, что сотрудниками JD.com является 200 тыс. человек по данным на 30 сентября 3019 года, что на 25 тыс. больше, чем на тот же месяц 2018 года.

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