Нью-Дели, , 09:53 — REGNUM Индийская организация космических исследований (ISRO) отправит в космос 13 американских коммерческих наноспутников. Об этом 19 ноября сообщило индийское новостное издание «Адж так» со ссылкой на официальное заявление ISRO.

В указанном заявлении представители ISRO подчеркнули, что пуск будет осуществлён 25 ноября 2019 года в 9:28 по местному времени. Ракету-носитель PSLV-C47 запустят с Космического центра имени Сатиша Дхавана, который расположен на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе на юге штата Андхра-Прадеш. Высота орбиты составит 509 км.

Помимо 13 американских спутников ракета PSLV-C47 также доставит на орбиту индийский спутник Картосат-3, предназначенный для ведения съёмки в высоком разрешении в космосе.