Сеул, , 08:24 — REGNUM Из-за продолжающегося торгового спора между Японией и Южной Кореей объем пассажирских авиаперевозок между странами продолжает сокращаться. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи.

Согласно опубликованным данным, в период с июля по октябрь 2019 года объём перевозок по данным направлениям составил 5,43 млн человек, что на 21,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, число рейсов между Южной Кореей и Японией сократилось до 20,6% от общего числа международных рейсов.

Однако объем пассажирских авиаперевозок между Южной Кореей и странами Юго-Восточной Азии увеличился на 18,7%, Южной Кореей и Китаем — на 12,3%. Общий объем пассажирских перевозок по международным маршрутам вырос на 3,7%, до 1 060 000 человек.