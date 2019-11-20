Порт-о-Пренс, , 08:04 — REGNUM Последний рейс в столицу Гаити город Порт-о-Пренс совершит 9 января 2020 года американская авиакомпания Delta Airlines. Об этом 19 ноября сообщает портал Haiti Libre.

Решение о прекращении полетов в Гаити после 10 лет работы на этом направлении было принято по причине низкого спроса на услуги компании. Рейсы, которые обслуживает Delta Airlines, связывают Порт-о-Пренс с Нью-Йорком и Атлантой.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября турецкая авиакомпания Atlasglobal из-за финансовых проблем прекратила полеты из Тбилиси в Стамбул и обратно.

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