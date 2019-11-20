Додома, , 09:50 — REGNUM В Танзании появились первые признаки снижения цен на сахар вследствие увеличения производства, в том числе благодаря строительству новых заводов в соответствии с установленными правительственными планами.

По информации танзанийского новостного издания HabariLeo, сахарная промышленность имеет пять действующих заводов, однако активизация инвестиций в эту сферу принесли свои плоды и, как ожидается, в стране будут реализованы новые проекты, которые еще больше увеличат производство сахара.

Основными заводами сахарной промышленности действуют в районах Киломберо, Мтибва, Кагера, Моши и Маньяра, которые с июня по сентябрь этого года произвели 143 148 тонн сахара, что составляет 39% от запланированного объема производства в 378 449 тонн.

Cекретарь Министерства промышленности и инвестиций Танзании Джозеф Бухвасхайя отметил, что цена любого товара, в том числе и сахара, зависит от ситуации со спросом и предложением на рынке.

«В свете планов по расширению производства, разработанных заводами страны, и учреждению новых заводов, предложение сахара на рынке увеличится, что продолжит приводить к снижению цен на него», — пояснил Бухвашайя.