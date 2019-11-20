Додома, , 09:27 — REGNUM Бывший президент Танзании Бенджамин Мкапа выразил опасения по поводу проблемы роста безработицы, в особенности это касается молодого поколения, которое, по его словам, в основном околачивается на улицах, не предпринимая никаких действий.

По информации танзанийского новостного издания Mwananchi, правительство ныне действующего президента Танзании Джона Магуфули находится на пути реализации основной стратегии по становлению в стране промышленной экономики к 2025 году и началу реализации крупных проектов по созданию развитой промышленной базы.

Строительство гидроэлектростанции в ущелье Штиглера, строительство современной железной дороги (SGR), внесение поправок в законодательство с целью устранения бюрократии в области инвестиций, закупка самолетов для развития внутренних и внешних перевозок и проект по добыче угля в районе Мчучума, покупка и ремонт судов, строительство газоперерабатывающих заводов и выделение особых экономических зон — все это было сделано в рамках данной стратегии.

Мкапа отметил, что перспективы для всех этих достижений включают рост занятости. Однако Танзания охвачена проблемой безработицы, которая продолжает расти на фоне увеличения числа населения.

«Я был искренне шокирован, увидев на улицах так много ничем не занятых молодых людей, и что еще хуже, нет скорых планов по разрешению проблемы их занятости», — негодует Мкапа в своей книге «Моя жизнь, моя цель» («My Life, My Purpose»), которую он опубликовал в начале этой недели.

Мкапа считает, что Танзания должна разработать устойчивые программы для решения проблемы безработицы среди молодежи, особенно это касается выпускников различных колледжей и школ.

Мкапа подкрепил свои слова статистикой, согласно которой в 2015 году количество людей в возрасте от 15 до 34 лет составляло 16 миллионов человек.

Мкапа добавил, что, по оценкам, к 2025 году их станет 23 миллиона человек. В связи с чем так важно в настоящее время скорее решить вопрос безработицы среди молодежи.