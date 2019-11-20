Буэнос-Айрес, , 04:59 — REGNUM Обязательства Аргентины перед Международным валютным фондом (МВФ) стали темой телефонного разговора между избранным президентом государства Альберто Фернандесем и главой МВФ Кристалиной Георгиевой, 19 ноября сообщила пресс-службы аргентинского президента.

Фернандес отметил, что Аргентина переживает «особенно трудное время», однако власти намерены предложить устойчивый экономический план и соглашение об оплате для того, чтобы погасить обязательства перед МВФ.

В ответ Георгиева заявила, что у нее есть интерес к программе, о которой сказал президент, особенно к включенному в программу «социальному пакту», направленному на снижение инфляции в аргентинской экономике.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября Альберто Фернандес заявил, что после вступления в должность он первым делом «объединит желание всех аргентинцев покончить с голодом в стране».

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