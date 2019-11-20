Москва, , 02:32 — REGNUM Украинская сторона противится диалогу с Москвой о транзите российского газа через территорию Украины, сообщил 19 ноября глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин в интервью RT.

Комментируя сделанное в Киеве заявление германского министра иностранных дел Хайко Мааса о том, что «транзит следует продолжать и после 2019 г.», Пикин сказал:

«Мы видели заявление по поводу того предложения, которое было от Газпрома со стороны Украины. Никто к обнулению взаимных требований не готов».

Как ранее сообщало, «Нафтогаз» отвергает условия Газпрома по продлению контракта на транзит российского газа через украинскую территорию. Маас на встрече в Киеве, которая проходит в преддверии «нормандского саммита» дежурно поддержал украинскую сторону.