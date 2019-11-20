Соединённые Штаты Америки, , 02:30 — REGNUM Американская сеть универмагов TJX Companies приобрела 25% активов российского off-price ритейлера Familia, сообщили 19 ноября в российской компании.

Уточняется, что сумма сделки составила $225 млн. Теперь, после приобретения такого пакета, представитель американской корпорации сможет претендовать на место в совете директоров российского ритейлера.

В российской компании отметили, что решение американской стороны подтверждает «лидирующее положение» Familia на российском рынке, а также говорит об «устойчивости ее бизнес-модели».

Напомним, формат торговли оф-прайс предполагает продажу широкого спектра товаров известных брендов в одном магазине по ценам, сильно заниженным по сравнению с их ценами в других местах продаж.