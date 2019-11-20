Лондон, , 01:10 — REGNUM Мировые цены на нефть снижаются на фоне неопределенности с торговым соглашением США и Китая и прогнозов о возможном спаде американской экономики, 19 ноября передает агентство Reuters.

К завершению сессии нефть Brent просела на $1,52 (2,43%), до $60,92 за баррель. Дневной диапазон марки составил $60,70 — $62,55 за баррель.

Нефть WTI потеряла в цене $1,73 (3,03%) и находится на $55,41 за баррель. Диапазон сессии для WTI — от $55,16 до $57,20 за баррель.

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