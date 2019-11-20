Нью-Йорк, США, , 01:05 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США отступили от максимумов на фоне пессимистичных прогнозов Home Depot и Kohl о перспективах американской экономики, 19 ноября передаёт агентство Reuters.

Индекс Dow Jones снизился на 96,46 пункта (0,34%) до 27 939,76 пункта, индекс S&P не изменился и находится на отметке 3121,94 пункта, индекс Nasdaq вырос на 25,18 пункта (0,29%) до 8575,12 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе торгов на Уолл-стрит 18 ноября все основные индексы установили рекордные максимумы и обновили их в ходе торгов 19 ноября.

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